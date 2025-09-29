Slušaj vest

U prvom obraćanju javnosti posle Eurobasketa, na "medija danu" koji je organizovao Denver, Nikola Jokić je pomenuo selektora Srbije Svetislava Pešića.

Jedno od pitanja bilo je vezano za hemiju u timu Denvera, u kome je stiglo nekoliko novih imena.

Jokić se tom prilikom prisetio reči selektora Srbije Svetislava Pešića.

"Selektor Pešić je ovog leta rekao: "Imate sjajnu komunikaciju van terena, ali na terenu je malo problem." Komunikacija na terenu je bitnija, ali van terena te veze su bitne da budemo prisniji, da nas spoji kao tim."