Košarkaš San Antonija Viktor Vembanjama rekao je danas da je spreman za početak nove NBA sezone, nakon što je od februara bio van terena zbog povrede ramena.

"Sada moram da igram košarku. Ovo iskustvo mi je promenilo život. Proveo sam mnogo vremena u bolnici, okružen doktorima, slušajući dosta loših vesti. Ali mislim da će dugoročno to biti korisno", rekao je francuski košarkaš na "Medija deju" kluba iz Teksasa.

Ovaj 21-godišnji centar, koji je 2023. godine izabran kao prvi pik na NBA draftu, povredio se u februaru tokom Ol-star vikenda u San Francisku.

"Moji treninzi ovog leta su bili brutalni. Prvo sam želeo da se oporavim, da se vratim, a zatim i da napredujem i mogu vam reći da su rezultati neverovatni. Spreman sam", istakao je Vembanjama.

San Antonio sezonu u NBA ligi počinje 23. oktobra gostovanjem Dalasu.