NBA ligaš Denver organizovao je medija dan u sklopu priprema za novu sezonu.

Nikola Jokić - medija dan Foto: Screenshot

Denver će ući sa nešto izmenjenim timom, ali je jedno zacementirano - glavni igrač biće Nikola Jokić.

I upravo je srpski reprezentativac bio u centru pažnje predstavnika "sedme sile".

Bilo je ozbiljnih pitanja i odgovora, ali i onih drugih koji su nasmejali sve.

NBA je uoči nove sezone donela odluku da se u statistici ne računaju šutevi preko celog terena dok ističe vreme u četvrtini. Upravo su takvi šutevi specijalitet Jokića, koji je prošle sezone u nekoliko navrata uspeo da pogodi koš.

Na pitanje o novom pravilu, Nikola je odgovorom nasmejao sve.

"Moj brat je veoma srećan zbog tog pravila. Zato što mi je rekao da ne uzimam te šuteve", poručio je Jokić.

Dodao je i da bi ovo pravilo moglo da dovede do toga da košarkaši češće upućuju takve šuteve, a samim tim i da češće pogađaju što će doneti dodatnu pažnju javnosti.

Nikola Jokić o ostanku u Denveru Izvor: X/DNVR Nuggets