Tokom medija dana Denver Nagetsa jedno pitanje upućeno Nikoli Jokiću ticalo se novih saigrača.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić - medija dan Foto: Screenshot

Jedan od njih, Litvanac Jonas Valančijunas, obratio se predstavnicima "sedme sile" pre Jokića.

"Da li se Jonas Valančijunas kvalifikuje da bude tvoj prijatelj i na kojem jeziku pričate međusobno?", upitao je pravo niotkuda jedan novinar.

Odakle mu ideja da su srpski i litvanski jezici slični, ostaće misterija. Moguće da je pomislio da je Litvanija blizu Slovenije, odakle je Vlatko Čančar, ili Hrvatske, odakle je Dario Šarić, sa kojima Jokić može da priča na maternjem.

Jokić se uhvatio za glavu posle pitanja, a onda je uspeo kroz smeh da odgovori.

"Ne, pričamo na engleskom. Nas dvojica ne razumemo jedan drugog. On je kvalifikovan da bude moj prijatelj", rekao je Nikola Jokić.