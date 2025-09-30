Slušaj vest

Brus Braun, iskusni NBA as koji je bio deo šampionske generacije Denvera, ponovo je obukao dres tima iz Kolorada.

Po povratku u klub u kom je pružao najbolje partije u karijeri, Braun se prisetio trenutaka kada je Denver osvojio šampionsku titulu pobedom u petoj utakmici finalne serije protiv Majamija.

"Sam čin osvajanja bio je potpuni delirijum. Samo se sećam da sam plakao nakon što sam pogodio slobodna bacanja u završnici utakmice. Vraćao sam se na parket i video Diandrea Džordana i Džefa Grina, koji su tada imali 15–16 godina staža u ligi, kako već plaču. A ostalo je još pet, deset sekundi. Pomislio sam: 'Ali utakmica nije gotova.' Ipak, bila je. Sve je bilo maglovito, ali prelepo. Parada je bila ludilo. Nikad nisam video toliko ljudi u Denveru na jednom mestu. Bilo je neverovatno. Želim da ponovo doživim to i zaista sam uživao", rekao je Braun.

Brus Braun i Nikola Jokić Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Daleko slabije seća se čuvene proslave titule u Las Vegasu, kada je došao u klub sa namerom da napije Nikolu Jokića, a plan mu se na kraju obio o glavu.

"Svi su videli moju Instagram priču gde sa Nikolom pijem čašu po čašu. Nije bila najpametnija ideja. Verovatno to neću ponoviti ako opet osvojimo titulu. Ali bilo je sjajno…", kaže Braun i dodaje:

"Otišli smo u Vegas, mislim da smo bili u MGM-u, i rekao sam mu: 'Napiću te večeras'. Nije pio za večerom, ali mi je odgovorio: 'Videćemo'. Doneli su mu rakiju i rekao sam: 'Hajde, idemo čaša za čašu.' On je rekao: 'Ajde, idemo.' I ne sećam se kako sam stigao do sobe. A let nam je bio u devet ili deset ujutru. U klub se ide tek oko dva. On je stigao na let, ja nisam. Probudio sam se tek oko 11", otkrio je iskusni košarkaš.

Braun je bio izuzetno važan šraf pohodu Denvera na šampionsku titulu, prosečno je beležio 11.5 poena i 3.4 asistencije po meču, pa je odlučio da naplati šampionsku sezonu i da umesto plate od 6.5 miliona koliko je dobijao u Koloradu, ode u Indijanu za dvogodišnji ugovor od 45 miliona dolara. Nakon toga je igrao za Toronto i Nju Orleans, ali nigde nije pokazivao svoj potencijal.

Denver je odlučio da mu pruži novu šansu, a njegov šampionski gen mogao bi da bude od koristi Nikoli Jokiću i saigračima.

