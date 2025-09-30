Slušaj vest

Predsednik košarkaških operacija Klipersa, Lorends Frenk, otkrio je nove detalje o neugodnoj povredi koju je Bogdan Bogdanović doživeo na Eurobasketu.

Bogdana očekuje početak terning kampa sa Los Anđeles Klipersima, ali prema informacijama koje stižu iz LA, Srbin još uvek neće moći da trenira punim intenzitetom.

"Što se tiče Bogdana, zadobio je parcijalno kidanje proksimalne tetive zadnje lože tokom Eurobasketa. Još jedna informacija: Bred Bil je imao artroskopsku intervenciju na desnom kolenu u maju, dok je još bio u Finiksu, kako bi rešio iritaciju koju je osećao tokom prošle sezone. I Brad i Bogdan će učestvovati u kampu, ali ćemo pratiti njihov napredak tokom cele nedelje. Kavai Lenard je imao prvo zdravo leto posle dužeg vremena. Oseća se odlično. Imao je veoma, veoma produktivan period, radio je puno i nastavio da napreduje, i izuzetno je uzbuđen zbog početka sezone", otkrio je funkcioner Klipersa.

Bogdan Bogdanović - medija dej Klipersa Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Podsetimo, kapiten Srbije doživeo je neugodnu povredu zadnje lože u drugom kolu grupne faze Eurobasketa, zbog čega je morao da napusti reprezentaciju. Ispostavilo se da je odlazak Bogdana iz Rige bio je nenadoknadiv gubitak za Srbiju, pošto je naša reprezentacija eliminisana već u osmini finala.

Bogdan je prošle sezone upisao 30 nastupa u dresu tima iz LA i prosečno je beležio 11.4 poena, 3.2 asistencije i 3.1 skok po meču.

