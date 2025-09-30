Slušaj vest

Iskusni košarkaški stručnjak, Svetislav Pešić, danas će zvanično napustiti kormilo nacionalnog tima Srbije.

Pešiću 30. septembra 2025. ističe ugovor, saradnja neće biti produžena, pa će Srbija uskoro dobiti novog selektora.

Nakon srebra na Svetskom prvenstvu u Manili i olimpijske bronze u Parizu, Orlovi nisu uspeli da treću godinu zaredom obraduju naciju. Otišli su na Eurobasket u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a vratili su se pognutih glava. Eliminisani su već u osmini finala i odmah nakon velikog neuspeha bilo je jasno da nas očekuje promena na mestu selektora.

1/22 Vidi galeriju Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Došlo je vreme da se pronađe novi trener koji će biti u stanju da nastavi ono što smo započeli u prethodnom periodu. Obećao sam predsedniku Čoviću da ću apsolutno sve uraditi da ispunim do kraja ulogu koju mi je dodelio u izboru novog selektora, a to ću obaviti kao i do sada - profesionalno, stručno i odgovorno", najavio je nedavno svoj odlazak Pešić.

Ko umesto Karija?

Kao glavni kandidat za mesto novog selektora naše košarkaške reprezentacije spominje se aktuelni trener Bešiktaša Dušan Alimpijević.

Iako ima tek 38 godina, Alimpijević ima bogato trenersko iskustvo. Dokazao se kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

Mladi i perspektivni trener trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

1/6 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trenersku karijeru započeo je u Vojvodini sa 27 godina, a potom je vodio Spartak iz Subotice i FMP. U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub sa Malog Kalemegdana do 11 pobeda u Evroligi. Međutim, izgubio je finale ABA lige od Budućnosti, pa je nakon neuspeha sporazumno prekinuo saradnju sa crveno-belima. Usledile su sjajne epizode u Avtodoru, Bursi i Bešiktašu.

Alimpijević je u ovom trenutku svakako najozbiljniji kandidat za klupu Srbije, ali ne i jedini. Kao potencijalni naslednici Pešića u javnosti su se spominjli i Saša Obradović, Darko Rajaković, ali i bivši selektor Aleksandar Saša Đorđević.

Koga bi ste vi voleli da vidite na klupi Srbije - odgovorite u našoj anketi i pište u komentarima!

Anketa Koga biste vi postavili na mesto selektora Srbije? Aleksandar Đorđević 36.11% Saša Obradović 26.74% Dušan Alimpijević 23.61% Nikog od navedenih 5.9% Igor Kokoškov 4.17% Darko Rajaković 3.47%

Kurir sport