Spremite se, evroligaška euforija večeras ponovo drma Stari kontinent, posebno Srbiju, koja već po navici s velikim optimizmom gleda na početak elitnog takmičenja!

Navijači Crvene zvezde i Partizana nadaju se da će njihovi ljubimci uspeti da se domognu plej-ofa, a možda se kockice poklope i za nešto više. Fajnal-for, zašto da ne? Ipak, pred večitima je pravi košarkaški maraton s mnogo prepreka. Previše je nepoznanica na tom putu, mnogo faktora koji i te kako mogu da utiču na konačan plasman, a to su pre svega povrede, koje već muče i Zvezdu i Partizan.

Razni stručnjaci i analitičari smeštaju naše klubove u zlatnu sredinu, ali košarka često nije pitanje realnosti, već nešto mnogo više. Često je to dokazivala reprezentacija, pa i u novijoj istoriji Partizan, koji se 2010. mimo svih očekivanja našao na fajnal-foru u Parizu, a za dlaku mu je izmakao 2023.

Crvena zvezda sezonu otvara pred svojim navijačima, nada se ekipa Janisa Sferopulosa da će tribine Beogradske arene večeras biti ispunjene do poslednjeg mesta. Bilo bi sjajno da crveno-beli sruše Olimpiju iz Milana (20.00) i tako dobiju pravi vetar u leđa već na startu. Biće ovo i pravi test novog tima jer je sada nemoguće pretpostaviti koji su dometi kluba s Malog Kalemegdana. Razlog je jasan, mnogo novajlija, a pripremne utakmice nisu poseban reper. Od večeras kreće sasvim drugačija priča, iskustvo nam jasno govori da svaki kiks može da bude koban. Zato, oprez na maksimum!

Kodi Miler-Mekintajer i Nikola Kalinić svakako su najstabilniji stubovi crveno-belih, a potencijal da unište svaku odbranu imaju pojačanja na spoljnim pozicijama Tajson Karter i Devonte Grejam.

- Želim da ostvarim pobede na što više utakmica i da ostanem zdrav. Ne fokusiram se na to da prosečno ubacim 20 ili više poena ili da šutiram sve šuteve. Ne, cilj mi je pobeda, jer pobede te vode dalje od individualnih priznanja. Nikada nisam bio tip koji postavlja brojke da bi prosečno postigao određeni broj poena tokom sezone. Tako gledam na stvari. Da ostanem zdrav, to mi je najveći cilj - kaže Grejam.

Ostatak tima je prilično atletičan, posebno najveće pojačanje Čima Moneke, pa se očekuje da Zvezda ponovo igra strašnu odbranu.

Nažalost, u tom segmnentu dragocen bi bio centar Džoel Bolomboj, ali koga nema, bez njega se mora. Baš kao i u slučaju Ajzeje Kenana, koji je preživeo "seču" ekipe, ali je imao nesreću da doživi tešku povredu baš pred početak sezone.

Olimpija u Beograd stiže s Markom Gudurićem, koji je postao "maneken" nakon fenomenalnih igara na fajnal-foru, ali i velikog debakla u dresu Srbije. Marko je bio neizvestan za ovaj meč zbog povrede koju vuče još iz Rige, ali je trener italijanskog tima Etore Mesina nagovestio da bi mogao da zaigra pred navijačima kluba kome je doneo mnogo radosti. U poslednjih međusobnih pet mečeva Olimpija je slavila čak četiri puta, pa je vreme da se tu nešto promeni...

Za razliku od Crvene zvezde, Partizan u prvom kolu ide na gostovanje, i to novajliji u Evroligi - Dubaiju (18.00). Rival je i više nego poznat, bez obzira na to što se u međuvremenu znatno pojačao. Poslednji je "sleteo" odlični centar Sertač Šanli, koji će pokušati da nadomesti povređenog Muamadua Žaitea, za kog je sezona završena. Mnogo se trener Dubaija Jurica Golemac uzda i u bivšeg plejmejkera Partizana Aleksu Avramovića, ali ni on nije zalečio povredu stopala i verovatno neće biti u prilici da zaigra protiv kluba u kom se afirmisao u Evroligi.

Odlična je ovo prilika da vidimo od kakvog je materijala napravljen ovaj Partizan, koji je dodao nekoliko zvučnih pojačanja poput Džabarija Parkera, Šejka Miltona i Dilana Ostekovskog. Željka Obradovića muči centarska pozicija, Tajrik Džouns je otputovao sa ekipom, ali je pitanje u kakvoj je formi nakon povrede. Slična situacija je i sa Aleksejem Pokuševskim, koji, pored Džounsa, jedini ima visinu za peticu...

- Dubai je u sličnoj situaciji kao mi prošle godine, jer su doveli dosta pojačanja. Mnogo dobar tim, tako da nas očekuje zahtevna utakmica. Ipak, mislim da možda imamo blagu prednost jer se mi bolje poznajemo međusobno. Znamo šta nas očekuje, ali smo spremni fizički i psihički, tako da nam je ostalo još taktički da se pripremimo - rekao je Pokuševski.

Željko Obradović može da bude zadovoljan povratkom plejmejkera Karlika Džounsa, kao i formom Dvejna Vošingtona, koji je pokazao da se već na početku sezone nalazi u vrhunskoj formi i može da bude udarna igla s bekovskih pozicija. Takođe, Milton se dosta dobro i brzo uklopio i predstavljaće ozbiljnu nadogradnju u Obradovićevoj rotaciji.

Sterling Braun, nema sumnje, opet će biti noćna mora za sve protivničke odbrane, a on kaže da problemi s centrom neće mnogo da utiču na ekipu.

- Što se tiče pozicije centra, to ćemo da prepustimo upravi. Trenutno imamo dobar, solidan tim. Jesmo mali, ali svi imamo srce. Svi igraju žestoko. Možda se neki navijači plaše kako će sve izgledati, ali znam da se i drugi timovi plaše nas jer ćemo biti dobri u onome što radimo. Moraće i rivali da se prilagode našoj igri - jasan je Sterling Braun.

Kvote: Zvezda i Dubai blagi favoriti

Što se tiče uloga favorita za večerašnje mečeve, kladionice smatraju da je Crvena zvezda u prednost nad Olimpijom i dodeljena joj je kvota 1,70, dok je na goste 2,50.

Što se tiče Partizana, on je u blago podređenom položaju, kvota na pobedu Dubaija je 1,90, a na uspeh ekipe Željka Obradovića 2,10.

Evroliga 1. kolo

Dubai - Partizan 18.00

Hapoel - Barselona 18.00

Efes - Makabi 19.45

C. zvezda - Makabi 19.45

Panatinaikos - Bajern 20.15

Baskonija - Olimpijakos 20.30

Virtus - Real 20.45

Sreda

Monako - Žalgiris 19.30

Fenerbahče - Pariz 19.45

Asvel - Valensija 20.00

