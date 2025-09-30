Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan zainteresovan je za iskusnog američkog centra Nerlensa Noela, tvrdi poznati italijanski novinar Mateo Andreani.

Brendon Dejvis i Balša Koprivica napustili su po završetku sezone crno-bele, na poziciji "pet" ostao je samo Tajrik Džons, pa trener Željko Obradović i čelnici Partizana čitavo leto tragaju za novim centrom.

Kao privremeno rešenje spominje se NBA veteran Nerlens Noel, koji je 10 godina proveo o najjačoj ligi sveta.

Iako već dve godine nema angažman, Noel je i dalje interesantna opcija evroligaškim klubovima, pa su tako pored Partizana za Amerikanca navodno zainteresovani Žalgiris, Makabi i Virtus iz Bolonje.

Noel je 2013. godine izabran kao šesti pik na NBA draftu od strane Filadelfije i punu deceniju nastupao je u najjačoj ligi sveta. Igrao je za Seventisikserse, Dalas, Oklahomu, Njujork Nikse, Detroit i Bruklin. Trejdovan je u leto 2023. u Sakramento, ali je nedugo nakon zvaničnog prelaska u klub iz Kalifornije dobio otkaz i od tada je bez angažmana.

Noel je na 467 odigranih utakmica u NBA ligi prosečno beležio sedam poena i šest skokova, a najbolju sezonu odigrao je u dresu Filadelfije (2014/15) kada je prosečno beležio 11 poena i osam skokova.

