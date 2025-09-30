Dolazak Jonasa Valančijunasa trebalo bi da predstavlja dobru stvar za Denver Nagetse i Nikolu Jokića.
"HOĆETE DA GA POLJUBIM? DA SE DRŽIMO ZA RUKE?" Jokić stao pored novog saigrača, a onda su fotografi ovo tražili od njih dvojice
Litvanac sa ozbiljnim NBA iskustvom će biti podrška na centarskoj liniji, koja je falila u prethodnim sezonama.
Sudeći po onome što smo videli pred početak sezone Jokić i Valančijunas se već dobro slažu.
Tokom dana organizovanog za predstavnike medija, zabeležena je zanimljiva scena.
Nikola Jokić - medija dan Foto: Screenshot
Somborac i njegov novi saigrač su pozirali, a jedan fotograf je od njih tražio da se približe jedno drugom.
Reakcija Nikole Jokića i Valančijunasa je nasmejala prisutne.
"Hoćete li da ga poljubim?", upitao je Srbin u šali, a Jonas se nadovezao:
"Da se držimo za ruke?".
Pogledajte kako je to izgledalo:
