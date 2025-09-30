Slušaj vest

Litvanac sa ozbiljnim NBA iskustvom će biti podrška na centarskoj liniji, koja je falila u prethodnim sezonama.

Sudeći po onome što smo videli pred početak sezone Jokić i Valančijunas se već dobro slažu.

Tokom dana organizovanog za predstavnike medija, zabeležena je zanimljiva scena.

Nikola Jokić - medija dan

Somborac i njegov novi saigrač su pozirali, a jedan fotograf je od njih tražio da se približe jedno drugom.

Reakcija Nikole Jokića i Valančijunasa je nasmejala prisutne.

"Hoćete li da ga poljubim?", upitao je Srbin u šali, a Jonas se nadovezao:

"Da se držimo za ruke?".

Pogledajte kako je to izgledalo:

