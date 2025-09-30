Slušaj vest

Izuzetno turbulentnu "ruki" sezonu u evropskoj košarci imao je Dvejn Vašington. Zbog kratkog izleta u NBA na početku sezone, kaskao je za timom, nije uspevao da se snađe u sistemu Željka Obradovića. Na momente je pokazivao ogroman potencijal, ali nije bilo kontinuiteta. U finišu evroligaške sezone sklonjen je iz tima zbog kršnja discipline i delovalo je da je na izlaznim vratima Prtizana, a onda je usledio preokret. Obradović mu je pružio novu priliku i nije zažalio zbog toga. U završnici Košarkaške lige Srbije Dvejn je eksplodirao - doneo je titulu crno-belima, pokupio MVP priznanje i pokazao Željku da ne mora da traži novog beka.

U novu sezonu ulazi silno motivisan da pokaže svima da je jedan od boljih bekova u Evroligi.

"Prošla godina je bila privikavanje. Sada razumem sve i sazreo sam poprilično. Privikavanje je gotovo i sa mnogo samopouzdanja kažem da sam spreman da dokažem da sam jedan od najboljih bekova u Evroligi. Uz pomoć trenera i saigrača pobedićemo neke utakmice i onda će se sve dalje desiti samo od sebe", rekao je Vašington u razgovoru za "Mozzart sport".

1/8 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport

Otvoreno je govorio i o svom turbulentnom odnosu sa trenerom Obradovićem.

"Prošla godina je bila teška. Imali smo mnogo uspona i padova, upoznavali smo se i uvek kažem, u dobrom odnosu, sa bilo kim, biće teških momenata. Biće frustracija, neslaganja i svađe. Ali, to je deo života i u dobrim odnosima mora nekada da bude tenzije. Moraju da postoje testovi za taj odnos. I kada to prođe, ništa ne može da vas zaustavi. Trener Obradović i ja smo sada na istoj strani, imali smo mnogo razgovora tokom leta. Za dobre stvari treba vremena, nema žurbe. Imamo plan da poletimo kao raketa", poručio je Vašington.

Podsetimo, Partizan danas od 18 časova igra protiv Dubaija meč prvog kola Evrolige.

Kurir sport