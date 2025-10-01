DONČIĆ SOČNO OPSOVAO NA SRPSKOM JEZIKU! Luka odgovarao na pitanja novinara, a jedna stvar mu je zasmetala! Evo šta je izgovorio
Nova sezona u NBA zvanično počinje 22. oktobra, a ekipe se uveliko spremaju.
Los Anđeles Lejkersi su organizovali svoj medija dan, a na njemu je, u jednom trenutku, Luka Dončić imao problem.
Delovalo je da je Slovenac dobro raspoložen, ali mu je bilo hladno dok je odgovarao na pitanja novinara.
U jednom trenutku je zbog toga opsovao na srpskom jeziku.
Planira da se zadrži u Los Anđelesu
Dončić je nedavno kupio vilu Marije Šarapove u Menhetn Biču, delu Los Anđelesa.
Prema navodima, Slovenac je za novi dom izdvojio 25 miliona dolara, a zanimljivo je da on do skoro pripadao slavnoj ruskoj teniserki Mariji Šarapovoj.
Luksuzno prebivalište se nalazi uz Tihi okean, a izgrađeno je u japanskom arhitektonskom stilu na parceli od 2.300 kvadratnih metara.
Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, poseduje privatnu dvopružnu kuglanu...
Interesantno je da je Šarapova vilu kupila 2012. godine za 4.1 milion dolara. U narednim godinama je kuću dorađivala po svojim željama. Odlučila se na prodaju kako bi sa porodicom više vremena provodila u Evropi i letnjoj rezidenciji na Floridi.
Iako se navodi da je Dončić žešće pretplatio vilu, jasno je da je cena za njega - sitnica.
Dončić je iz Dalasa u Los Anđeles prešao u februaru ove godine, a nedavno je potpisao trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona dolara (oko 140 miliona evra).
