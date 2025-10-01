Slušaj vest

Nova sezona u NBA zvanično počinje 22. oktobra, a ekipe se uveliko spremaju.

Los Anđeles Lejkersi su organizovali svoj medija dan, a na njemu je, u jednom trenutku, Luka Dončić imao problem.

Delovalo je da je Slovenac dobro raspoložen, ali mu je bilo hladno dok je odgovarao na pitanja novinara.

U jednom trenutku je zbog toga opsovao na srpskom jeziku.

Planira da se zadrži u Los Anđelesu

Dončić je nedavno kupio vilu Marije Šarapove u Menhetn Biču, delu Los Anđelesa.

Prema navodima, Slovenac je za novi dom izdvojio 25 miliona dolara, a zanimljivo je da on do skoro pripadao slavnoj ruskoj teniserki Mariji Šarapovoj.

Luksuzno prebivalište se nalazi uz Tihi okean, a izgrađeno je u japanskom arhitektonskom stilu na parceli od 2.300 kvadratnih metara.

Vila Luke Dončića Foto: Screenshot, Printscreen, AP Mark J Terrill

Vila ima pet spavaćih soba, prostran unutrašnji i spoljašnji prostor koji se otvara prema bazenu, poseduje privatnu dvopružnu kuglanu...

Interesantno je da je Šarapova vilu kupila 2012. godine za 4.1 milion dolara. U narednim godinama je kuću dorađivala po svojim željama. Odlučila se na prodaju kako bi sa porodicom više vremena provodila u Evropi i letnjoj rezidenciji na Floridi.

Iako se navodi da je Dončić žešće pretplatio vilu, jasno je da je cena za njega - sitnica.

Dončić je iz Dalasa u Los Anđeles prešao u februaru ove godine, a nedavno je potpisao trogodišnje produženje ugovora vredno 165 miliona dolara (oko 140 miliona evra).

