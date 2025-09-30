Slušaj vest

Navijači Partizana ove sezone imaju velika očekivanja od Dvejna Vašingtona, koji je u plej-ofu KLS i pripremnom periodu za novu sezonu konačno pokazao energiju, odlučnost i neverovatan napadački kvalitet koji poseduje.

Njegova prva sezona u Evropi bila je izuzetno turbulentna. Nakon kratko izleta u NBA na startu sezone kaskao je za timom, nije uspevao da se uklopi u sistem Željka Obradovića, nije konstantno dobija minuta i samo na momente pokazivao je nesumnjiv talenat koji poseduje - kontinuiteta nije bilo. Bio je viđen na izlaznim vratima Partizana, a onda je usledio neverovatan preokret.

1/8 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2025 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, @starsport, Starsport

Eksplodirao je u samom finišu sezone, doneo crno-belima titulu šampiona Srbije, pokupio MVP priznanje i jasno stavio do znanja treneru Obradoviću da na njega može ozbiljno da računa.

Trener Obradović nedavno je u intervjuu za "Part+" otkrio da je malo nedostajalo da Dvejn Vašington napusti ekipu nakon polufinalne serije sa FMP-om i vrati se u Ameriku, ali je nakon razgovara sa njim promenio odluku.

"Odigrali smo onu prvu utakmicu protiv Železnika i dobili, ona druga se izgubila i onda treću nisu igrali ni Pokuševski ni Vašington. Dobilo se kako se dobilo, deca su odigrala izvanredno. Onda je meni Bogdan rekao da Vašington već ima izvađenu kartu da sledeće jutro ide za Ameriku i da se vrati. Ja sam razgovarao pre toga sa njim, on je imao probleme, porodične. Ne bih da ulazim u to. Rekao sam mu da sam ja na njegovoj strani šta god da treba. Posle dva dana mi je rekao da se situacija malo poboljšala", kaže Željko i otkriva:

"Tu noć sam ja njega zvao i on mi je rekao 'Da, imam Kouč, ja bih da idem, familija...'. Ja sam rekao 'Voš, razumem te, rekao si da je bolje. Ovde se radi o tri dana. Tri dana da ostaneš, eventualno možda pet, imaćeš priliku da budeš MVP i zadovoljstvo da osvojiš još jedan trofej. Molim te da razmisliš'. Imali smo dug razgovor, on je na kraju prelomio. Došao je ujutru, rekao 'Kouč, hvala' i desilo se šta se desilo. Strpljenje je mnogo važno, razgovori gde si otvoren. Pokušavaš da objasniš igračima šta je dobro za njih, šta za tim. Ljudski odnosi su važni. Porodica je na prvom mestu, ali na sreću sve je ispalo dobro. Bio je prezadovoljan kada je ostao i načinom na koji je odigrao finale protiv Spartaka".

Željko Obradović ima džokera u rukavu za novu sezonu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

I sam Vašington sada je potvrdio da je bio blizu odluke da napusti tim pred start finalne serije.

"Predugo nisam video svoju porodicu i rođake, a imao sam i te probleme o kojima je trener pričao. Svi su dobro, svi su zdravi, hvala na pitanju. Ali da, znao sam da se sezona završava uskoro, da su neki momci već otišli kući. Želeo sam vreme sa porodicom jer sam znao da se za dva meseca vraćam u Srbiju. Zvao sam trenera i pitao ga šta on misli o tome da ja odem", rekao je Dvejn u razgovoru za "Mozzart sport".

Priznaje da je nakon razgovora sa Obradovićem promenio odluku i odlučio da ostane.

"Rekao mi je: 'Ovo je dobra prilika za tebe Dvejn. Ovo je šansa da pokažeš meni, a i svima koji ne veruju u tebe da si ti taj'. Poslušao sam ga i od tog momenta sam znao da pobeđujemo. Završili smo posao, sve je to deo Božijeg plana. Bio je to veliki korak unapred što se tiče trenerovog i mog odnosa. Verovao mi je, verovao sam i ja njemu. On tada nije ni bio trener, gledao je sve sa strane. Dobio je drugačiju perspektivu. Bio je to kul momenat", otkriva Vašington.

Kuirr sport