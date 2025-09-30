Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović blizu je dogovora sa drugom evroligaškom ekipom.
OTIŠAO IZ ZVEZDE, ALI OSTAJE U EVROLIGI! Luka Mitrović blizu dogovora sa evropskim velikanom
Nakon četiri sezone krilni košarkaš je napustio klub sa Malog Kalemegdana, a kako sada stoje stvari karijeru će nastaviti van Srbije.
Ipak, deluje da će ostati u Evroligi.
Kako navodi "Sport4" Luka Mitrović je u ozbiljnim pregovorima sa Makabijem iz Tel Aviva.
Srpski košarkaš je, navodno, velika želja trenera Odeda Kataša.
Prošle sezone je na utakmicama Evrolige u proseku beležio 5,9 poena i 2,9 skoka, a u slučaju dolaska u Makabi društvo bi mu pravio Uroš Trifunović, nekadašnji košarkaš Partizana.
Mitrović je prvi put otišao iz Zvezde 2017. godine, a vratio se četiri godine kasnije. Tokom karijere je igrao još za Hemofarm, Bamberg, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i Budučnost.
