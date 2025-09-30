Delije grme na društvenim mrežama.
Košarka
"OVO NE MOŽE DA SE GLEDA" Zvezda poražena - Delije razočarane: Sramotno! Do kog kola Grk ostaje?
Slušaj vest
Posle Partizana, pala je i Crvena zvezda u okviru prvog kola Evrolige - ekipa Janisa Sferopulosa je poražena od Armanija u Beogradskoj areni rezultatom 82:92.
Navijači nemaju mnogo razloga da budu zadovoljni.
Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:
Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
1 · Reaguj
Komentariši