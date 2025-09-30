Slušaj vest

Posle Partizana, pala je i Crvena zvezda u okviru prvog kola Evrolige - ekipa Janisa Sferopulosa je poražena od Armanija u Beogradskoj areni rezultatom 82:92.

Navijači nemaju mnogo razloga da budu zadovoljni.

Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteFudbalNAVIJAČI NEZADOVOLJNI POSLE REMIJA Na udaru Milojević, sudija Rumun i dva fudbalera: Tužno!
IMG-20250924-WA0033.jpg
EuroBasket 2025"PEŠIĆ JE APSOLUTNI KRIVAC ZA OVO" Navijači "bljuju vatru" na društvenim mrežama: Selektor na najžešćem udaru ikada!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025PEŠIĆ I MICIĆ NA UDARU NAVIJAČA: Srbija izgubila od Turske, a na društvenim mrežama znaju u čemu je problem
Vasilije Micić i Svetislav Pešić
EuroBasket 2025"KAD NE ZNAJU ŠTA ĆE S LOPTOM, NAŠI DAJU KOŠ" Srbija razbila Sloveniju - navijači jedva čekaju početak Evrobasketa
Nikola Jokić

Olimpijakos, Crvena zvezda, Evroliga, Delije Izvor: Kurir