Iako su mnogi navijači Partizana očekivali daleko bolje izdanje, igrači u Dubaiju nisu bili na željenom nivou.
Košarka
ANKETA! GROBARI, NA VAS JE RED: Koji igrač Partizana je najviše podbacio u meču protiv Dubaija?
Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaija u meču prvog kola nove sezone Evrolige.
Najefikasniji u Partizanu bio je Tajrik Džons sa 13 poena, dok je Dilan Osetkovski dodao 12, a Džabari Parker je ubacio 11.Sa druge strane, za Dubai je prednjačio Davis Bertans sa 20 poena, dok je Džanan Musa postigao 19, a Mfiondu Kabengele je dodao 15.
Crno-belima ostaje da se preispitaju i da pokušaju da u Beogradu protiv Olimpije dođu do nešto boljeg rezultata u četvrtak u Areni.
A do tad, navijači na vas je red! Glasajte u Kurirovoj anketi, a u komentarima napišite kako ste vi videli igru Partizana u Emiratima.
Anketa
Koji košarkaš Partizana je najviše podbacio protiv Dubaija?
