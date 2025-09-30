Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaija u meču prvog kola nove sezone Evrolige

Najefikasniji u Partizanu bio je Tajrik Džons sa 13 poena, dok je Dilan Osetkovski dodao 12, a Džabari Parker je ubacio 11.Sa druge strane, za Dubai je prednjačio Davis Bertans sa 20 poena, dok je Džanan Musa postigao 19, a Mfiondu Kabengele je dodao 15.

Crno-belima ostaje da se preispitaju i da pokušaju da u Beogradu protiv Olimpije dođu do nešto boljeg rezultata u četvrtak u Areni.

A do tad, navijači na vas je red! Glasajte u Kurirovoj anketi, a u komentarima napišite kako ste vi videli igru Partizana u Emiratima.

Anketa

Koji košarkaš Partizana je najviše podbacio protiv Dubaija?

Ne propustiteKošarka"SVE DOK HODA I DIŠE - JOKIĆ JE NAJBOLJI IGRAČ NA SVETU" Totalni preokret: Srbin razbucao konkurenciju u anketi ESPN-a, MVP Šej dobio nula glasova!
profimedia-0995518285.jpg
EuroBasket 2025MA, ŠTA KAŽETE?! FIBA objavila rezultate ankete: Evo ko osvaja Eurobasket 2025!
serbiausa-40.jpg
KošarkaJOKIĆ ILI ŠEJ - KO JE ZASLUŽIO MVP TITULU? Ugledni "Atletik" sproveo anonimnu anketu, glasalo 155 NBA igrača: Evo kakvi su rezultati!
profimedia-0974419231 (1).jpg
Ostali sportoviANKETA - VI BIRATE: Najveći uspeh srpskog sporta u 2024. godini?
oi.jpg

KK Partizan, grobari, Evroliga, Minhen, Bajern Izvor: Instagram