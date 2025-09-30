Slušaj vest

Košarkaši Partizana poraženi su od Dubaija u meču prvog kola nove sezone Evrolige.

Najefikasniji u Partizanu bio je Tajrik Džons sa 13 poena, dok je Dilan Osetkovski dodao 12, a Džabari Parker je ubacio 11.Sa druge strane, za Dubai je prednjačio Davis Bertans sa 20 poena, dok je Džanan Musa postigao 19, a Mfiondu Kabengele je dodao 15.

Crno-belima ostaje da se preispitaju i da pokušaju da u Beogradu protiv Olimpije dođu do nešto boljeg rezultata u četvrtak u Areni.

