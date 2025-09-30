Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su večeras pred svojim navijačima upisali poraz u prvom kolu Evrolige. Crveno-beli su izgubili od Olimpije Milano rezultatom 92:82 na startu elitnog takmičenja.

Nakon meča, trener crveno-belih Janis Sferopulos je rekao:

- Defanzivno naravno nismo bili dobri. Izgubili smo mnogo duela jedan na jedan, nismo dobro gradili, oni su poentirali lako iz reketa, kada smo uspevali da se vratimo, oni bi uglavnom poentirali nakon toga. Defanzivno moramo da napredujemo - rekao je Janis Sferopulos posle meča.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 19 poena, uz šest skokova. Tajson Karter je dodao 16 poena, po 14 poena su postigli Ebuka Izundu i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i šest asistencija, dok je Nikola Kalinić upisao 10 poena i pet asistencija. Jedini preostali strelac u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke, koji je utakmicu završio sa devet poena i osam skokova.