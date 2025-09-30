Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde su večeras pred svojim navijačima upisali poraz u prvom kolu Evrolige. Crveno-beli su izgubili od Olimpije Milano rezultatom 92:82 na startu elitnog takmičenja. 

Nakon meča, trener crveno-belih Janis Sferopulos je rekao:

- Defanzivno naravno nismo bili dobri. Izgubili smo mnogo duela jedan na jedan, nismo dobro gradili, oni su poentirali lako iz reketa, kada smo uspevali da se vratimo, oni bi uglavnom poentirali nakon toga. Defanzivno moramo da napredujemo - rekao je Janis Sferopulos posle meča.

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 19 poena, uz šest skokova. Tajson Karter je dodao 16 poena, po 14 poena su postigli Ebuka Izundu i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i šest asistencija, dok je Nikola Kalinić upisao 10 poena i pet asistencija. Jedini preostali strelac u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke, koji je utakmicu završio sa devet poena i osam skokova.

Ne propustiteKošarkaKATASTROFA ZA CRVENU ZVEZDU PRED START EVROLIGE! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!
Sferopulos.jpg
KošarkaSFEROPULOS JASAN POSLE POBEDE NAD DUBAIJEM: Rezultat nije važan, namerno smo uradili ovo...
KošarkaOGLASILI SE IZ ZVEZDE: Evo zašto Sferopulos nije dao izjavu posle poraza od CSKA
zvezda-asvel-157354.JPG
KošarkaSFEROPULOS NIJE STAO PRED KAMERE POSLE PORAZA OD CSKA: Trener Zvezde bez reči otrčao u svlačionicu
12571456.jpg

Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde Izvor: MONDO