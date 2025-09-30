Zvezda poražena na startu Evrolige.
Košarka
ANKETA! DELIJE, VI STE NA POTEZU: Koji igrač Crvene zvezde vas je protiv Armanija najviše razočarao?
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na svom terenu u Beogradu od Olimpije iz Milana 82:92 (20:22, 21:23, 22:24, 19:23), u utakmici prvog kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 19 poena, uz šest skokova. Tajson Karter je dodao 16 poena, po 14 poena su postigli Ebuka Izundu i Kodi Miler-Mekintajer, koji je zabeležio i šest asistencija, dok je Nikola Kalinić upisao 10 poena i pet asistencija. Jedini preostali strelac u ekipi Zvezde bio je Čima Moneke, koji je utakmicu završio sa devet poena i osam skokova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Crvena zvezda u Minhenu protiv Bajerna, a Olimpija u Beogradu protiv Partizana.
Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
