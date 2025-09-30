Slušaj vest

Posebnu pažnju privlači Bjanka, supruga italijanskog reprezentativca i zvezde Armanija, Stefana Tonuta. Plavokosa lepotica bujnih oblina često ostavlja bez daha svojim izgledom i iz prvih redova bodri svog supruga.

1/7 Vidi galeriju Bjanka Tonut, supruga Stefana Tonuta Foto: PrintscreenInstagram/navarrabianca

Njih dvoje važe za jedan od skladnijih sportskih parova u Italiji, a gde god da se pojave privlače poglede. Bjanka je aktivna na društvenim mrežama, gde pleni osmehom, stilom i figurom koja izaziva uzdahe.

Venčali su se u julu prošle godine i od tada se trude da svaki slobodan trenutak provedu putujući i istražujući svet.

Večeras, na startu Evrolige, sve oči su uprte u parket, ali i u tribine, u potrazi za atraktivnom suprugom Tonuta koja bi mogla da se nađe među navijačima i da doda dozu glamura ovom sportskom spektaklu.