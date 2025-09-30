Slušaj vest

Luka Banki je potpisao trogodišnji ugovor, a na mestu selektora Italije zamenio je Đanmarka Poceka.

Banki je prošlu sezonu završio kao trener Efesa, kog je doveo do četvrtfinala plej-ofa Evrolige.

Pre toga je u Evroligi vodio i ekipe Virtusa, Bamberga, Olimpije iz Milana i Montepaskija, dok je sa selekcijom Letonije, na čijem je bio čelu od 2021. do ove godine, zauzeo peto mesto na Svetskom prvenstvu 2023. godine.

Reprezentacija Italije bila je eliminisana u osmini finala ovogodišnjeg Evropskog prvenstva, dok će u prvoj fazi evropskih kvalifikacija za predstojeće Svetsko prvenstvo igrati u Grupi D sa selekcijama Litvanije, Islanda i Velike Britanije.

