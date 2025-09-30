Slušaj vest

Partizan je poražen na startu Evrolige od Dubaija rezultatom 89:76.

Poraz u prvom kolu od ukupno 38 nije alarmantan, međutim, igra Partizana je delovala kao u prethodne četiri sezone na startu takmičenja - loše i bezidejno!

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

Alba je 2022. godine pregazila Partizan, a crno-beli su te godine imali učinak od 0-3 na početku.

Sledeće sezone Makabi je u Tel Avivu uništio Partizan u prvom kolu, a zatim i Barselona u Beogradu - između je pobeđen Asvel.

U sezoni 2024/2025, Partizan je poražen od Baskonije u prvom kolu, a zatim i od Real Madrida u sledećem

Ove sezone je ista priča, pa se postavlja pitanje: "Da li će Partizan nekada dočekati spreman prvo kolo Evrolige"? Svake godine se juri crni niz poraza i na kraju se loš start obije o glavu Partizanu.

Podsetimo, ovo je prvi meč Jurice Golemca kao trenera u nekoj od evroligaških ekipa, dok je Dubai kao klub, star nešto više od godinu dana - i takođe je debitant u ovom takmičenju.

