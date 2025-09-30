Slušaj vest

Košarkaši Hapoela debi u Evroligi obeležili su trijumfom nad Barselonom.

1/6 Vidi galeriju Vasa Micić i njegov dvojnik na tribinama Foto: Printscreen / Instagram / nemanja.janosev

Izraelski tim je na "domaćem" terenu u Sofiji slavio rezultatom 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17).

Sjajan debi za tim trenera Dimitrisa Itudisa zabeležio je Vasa Micić.

Micić je za nepunih 28 minuta postigao 18 poena (4/7 za 3, 3/5 za 2). Imao je tri skoka, dve asistencije i jednu osvojenu loptu, uz indeks korisnosti 17.

Efikasniji od njega bio je samo Blekni sa 20 poena.

U ekipi Barselone Klajburn je postigao 23 poena, a Panter i Veseli su upisali po 13 poena.