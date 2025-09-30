Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde porazom su startovali u novoj sezoni.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Crveno-beli su izgubili od Olimpije Armani iz Milana rezultatom 92:82 na svom terenu.

No, poraz možda i nije najlošija vest za navijače crveno-belog kluba.

Mnogi se pitaju šta se desilo sa Hasijelom Riverom. Kubanski centar je sredinom druge četvrtine napustio parker, potom sa lekarom otišao u tunel i više se nije vraćao u igru.

Da li je u pitanju teža povreda, ostaje da se vidi.

Nezvanično, Rivero je povredio stopalo, a strahuje se da je u pitanju metatarzalna kost.