KATASTROFALNE VESTI ZA ZVEZDU! Šokantan video koji navijači nisu želeli da pogledaju: Evo kako je Rivero napustio dvoranu! Ne valja
Košarkaši Crvene zvezde porazom su startovali u novoj sezoni.
Crveno-beli su izgubili od Olimpije Armani iz Milana rezultatom 92:82 na svom terenu.
No, poraz možda i nije najlošija vest za navijače crveno-belog kluba.
Mnogi se pitaju šta se desilo sa Hasijelom Riverom. Kubanski centar je sredinom druge četvrtine napustio parker, potom sa lekarom otišao u tunel i više se nije vraćao u igru.
Da li je u pitanju teža povreda, ostaje da se vidi.
Nezvanično, Rivero je povredio stopalo, a strahuje se da je u pitanju metatarzalna kost.
