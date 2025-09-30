Slušaj vest

Real Madrid je bio veliki favorit na ovom susretu, ali nisu imali odgovora na sjajnu igru Virtusa.

Duško Ivanović pronašao je način kako da pred svojim navijačima zaustavi tim predvođen Kampacom, Hezonjom, Tavarešom... Iako sam početak duela na to nije ukazivao, kako je meč odmicao klub iz Bolonje je bio sve bliži čudu koje je na kraju i ostvario.

Najefikasniji kod Virtusa bili su Karsen Edvards sa 14, Saliu Nijang sa 12 i Luka Vildoza sa 11 poena.

Kod Reala dvocifreni su bili Mario Hezonja sa 14 i Gabrijel Dek sa 12 poena.

Virtus će u sledećem kolu gostovati Valensiji.

