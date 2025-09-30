Real Madrid je bio veliki favorit na ovom susretu, ali nisu imali odgovora na sjajnu igru Virtusa.

Duško Ivanović pronašao je način kako da pred svojim navijačima zaustavi tim predvođen Kampacom, Hezonjom, Tavarešom... Iako sam početak duela na to nije ukazivao, kako je meč odmicao klub iz Bolonje je bio sve bliži čudu koje je na kraju i ostvario.