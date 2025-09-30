Slušaj vest

Trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, oglasio se posle poraza od Olimpije i potvrdio loše vesti za tim.

Pored poraza, dodatni problem je povreda centra Hasijela Rivera, a odmah nakon utakmice stigla je još jedna zabrinjavajuća informacija.

Zvezdin trener je izjavio da Devonte Grejem sigurno neće putovati sa ekipom u Minhen na duel sa Bajernom:

- Neće biti spreman sigurno. Nosi čizmu, neće putovati u Minhen, ne znamo kada će biti spreman", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije.