Slušaj vest

Trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, oglasio se posle poraza od Olimpije i potvrdio loše vesti za tim.

Pored poraza, dodatni problem je povreda centra Hasijela Rivera, a odmah nakon utakmice stigla je još jedna zabrinjavajuća informacija.

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zvezdin trener je izjavio da Devonte Grejem sigurno neće putovati sa ekipom u Minhen na duel sa Bajernom:

- Neće biti spreman sigurno. Nosi čizmu, neće putovati u Minhen, ne znamo kada će biti spreman", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije.

Ne propustiteKošarkaPRVE REČI SFEROPULOSA POSLE PORAZA OD MILANA! Trener Zvezde otkrio šta nije valjalo, crveno-beli u ovom segmentu igre moraju da napreduju!
KKCZ9.jpg
KošarkaKATASTROFA ZA CRVENU ZVEZDU PRED START EVROLIGE! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!
Sferopulos.jpg
KošarkaSFEROPULOS JASAN POSLE POBEDE NAD DUBAIJEM: Rezultat nije važan, namerno smo uradili ovo...
KošarkaOGLASILI SE IZ ZVEZDE: Evo zašto Sferopulos nije dao izjavu posle poraza od CSKA
zvezda-asvel-157354.JPG

Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde Izvor: MONDO