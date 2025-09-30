Slušaj vest

Panatinaikos je do pobede predvodio Kendrik Nan sa 21 poenom i 10 asistencija, a pratili su ga Nikolaos Rogavopulos sa 15 i Omer Jurceven sa 14 poena.

Kod Bajerna su se izdvojili Havijer Retan-Mejs i Ajzea Majk sa po 18 poena.

U narednom kolu, Panatinaikos će dočekati Barselonu, dok će Bajern ugostiti Crvenu zvezdu.

Olimpijakos pobedio Baskoniju

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su na gostujućem terenu Baskoniju 102:96 (27:20, 22:28, 24:22, 29:26), u prvom kolu Evrolige.

Goste iz Atine do pobede su predvodili Saša Vezenkov sa 24 poena i 12 skokova i srpski reprezentativac Nikola Milutinov sa 12 poena i 14 skokova, a pratio ih je Tajler Dorsi sa 20 poena.

Kod Baskonije se izdvojio Timoti Luvavu-Kabaro sa 23 poena.

U narednom kolu, Olimpijakos će gostovati Real Madridu, dok će Baskonija gostovati Asvelu.

(Beta)