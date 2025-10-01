Slušaj vest

Povrede Ajzee Kenana i Hasijela Rivera napravile su velike probleme Crvenoj zvezdi.

Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Trener Janis Sferopulos poručio je posle poraza od Olimpije Armani na startu Evrolige da je klub u potrazi za zamenom Kenanu, a po svemu sudeći moraće da potraži rešenje i na centarskoj poziciji.

Jedno od rešenja već postoji, a to su igrači koji su i dalje pod ugovorom sa Crvenom zvezdom. U pitanju su Jago dos Santos i Luka Mitrović. Njima je letos rečeno da klub ne računa na njih, ali su pod ugovorom dok ne pronađu novu sredinu.

Ostaje da se vidi da li će crveno-beli vratiti u tim doskorašnje igrače, ili će biti aktivni na tržištu i tražiti druga rešenja. Vremena nema puno, jer se utakmice nižu jedna za drugom.

Hasijel Rivero povreda na Zvezda Armani Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić