Ekipa iz Milana je pobedila u Beogradskoj areni rezultatom 92:82 u prvom kolu Evrolige.

Zek Ledej je bio najbolji pojedinac na utakmici koju je završio sa 21 poenom i pet skokova.

"Odlična prva pobeda za nas, imamo novi tim, novih lica imamo i na terenu i u "stafu". Odlično je doći u ovakvo okruženje i pobediti. Idemo iz dana u dan, nastavljamo da učimo".

Neizbežno je bilo pitanje o odnosu sa navijačima Crvene zvezde.

"Znate, krv Partizana je crno-bela, ali sam pokušao da budem lider svog tima. Da ostanem "zaključan", da ostane miran u ovakvoj atmosferi i da pobedimo".

1/5 Vidi galeriju Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Potom je pohvalio navijače.

"Uvek je lepa atmosfera u Srbiji, uvek je sjajno. Ali, znate to kad krećete utakmicu. Samo dođete, isključite svoj pogled i igrate".

Imao je lepe reči i za tim Zvezde.

"Imaju dosta talenta, dosta poentera. Imaju dosta talenta, dosta šansi, ali mnogo timova ima dosta talenta i videćemo".

Da li je Olimpija bolji tim ove sezone u odnosu na prošlu?

"Naravno, imamo dosta potencijala. Igrači kao što su Gudurić, Buker, Zo Braun koji nije ni igrao. Imamo mlade, gladne momke, tu je Elis. Ostali smo Šilds i ja, treba da idemo iz dana u dan i da ostanemo ponosni i da nastavimo dalje", rekao je Zek Ledej.

