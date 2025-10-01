Slušaj vest

Ekipa iz Milana je pobedila u Beogradskoj areni rezultatom 92:82 u prvom kolu Evrolige.

Zek Ledej je bio najbolji pojedinac na utakmici koju je završio sa 21 poenom i pet skokova.

"Odlična prva pobeda za nas, imamo novi tim, novih lica imamo i na terenu i u "stafu". Odlično je doći u ovakvo okruženje i pobediti. Idemo iz dana u dan, nastavljamo da učimo".

Neizbežno je bilo pitanje o odnosu sa navijačima Crvene zvezde.

"Znate, krv Partizana je crno-bela, ali sam pokušao da budem lider svog tima. Da ostanem "zaključan", da ostane miran u ovakvoj atmosferi i da pobedimo".

Zek Ledej na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Potom je pohvalio navijače.

"Uvek je lepa atmosfera u Srbiji, uvek je sjajno. Ali, znate to kad krećete utakmicu. Samo dođete, isključite svoj pogled i igrate".

Imao je lepe reči i za tim Zvezde.

"Imaju dosta talenta, dosta poentera. Imaju dosta talenta, dosta šansi, ali mnogo timova ima dosta talenta i videćemo".

Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Da li je Olimpija bolji tim ove sezone u odnosu na prošlu?

"Naravno, imamo dosta potencijala. Igrači kao što su Gudurić, Buker, Zo Braun koji nije ni igrao. Imamo mlade, gladne momke, tu je Elis. Ostali smo Šilds i ja, treba da idemo iz dana u dan i da ostanemo ponosni i da nastavimo dalje", rekao je Zek Ledej.

Ne propustiteKošarkaJAGO I MITROVIĆ PRED POVRATKOM U ZVEZDU? Crveno-beli bi mogli da aktiviraju igrače sa ugovorom
zvezda-panathinaikos-80630.JPG
KošarkaVLADE ĐUROVIĆ UDARIO NA SFEROPULOSA ZBOG JEDNE NJEGOVE ODLUKE: "On uopšte nije trebalo da ostane u timu"
Vlade Đurović
KošarkaPORAZ OD MILANA NIJE JEDINI PROBLEM, SFEROPULOS SE OGLASIO I OTKRIO JOŠ JEDNU UŽASNU VEST! Navijači su se pribojavali, a crne slutnje su se sada obistinile!
panathinaikos-crvena zvezda20912.JPG
KošarkaANALIZA PORAZA CRVENE ZVEZDE OD MILANA: Nvora igrao za sebe, Kodi bez karaktera i dekoncentrisani Moneke! Mesina pokazao Sferopulosu ko je "stariji"!
KK Crvena zvezda

Bonus video:

Hasijel Rivero povreda na Zvezda Armani Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić