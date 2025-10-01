LEDEJ IZNENADIO REČIMA O DELIJAMA! Bivši košarkaš Partizana srušio Zvezdu, pa dobio pitanje o Delijama
Ekipa iz Milana je pobedila u Beogradskoj areni rezultatom 92:82 u prvom kolu Evrolige.
Zek Ledej je bio najbolji pojedinac na utakmici koju je završio sa 21 poenom i pet skokova.
"Odlična prva pobeda za nas, imamo novi tim, novih lica imamo i na terenu i u "stafu". Odlično je doći u ovakvo okruženje i pobediti. Idemo iz dana u dan, nastavljamo da učimo".
Neizbežno je bilo pitanje o odnosu sa navijačima Crvene zvezde.
"Znate, krv Partizana je crno-bela, ali sam pokušao da budem lider svog tima. Da ostanem "zaključan", da ostane miran u ovakvoj atmosferi i da pobedimo".
Potom je pohvalio navijače.
"Uvek je lepa atmosfera u Srbiji, uvek je sjajno. Ali, znate to kad krećete utakmicu. Samo dođete, isključite svoj pogled i igrate".
Imao je lepe reči i za tim Zvezde.
"Imaju dosta talenta, dosta poentera. Imaju dosta talenta, dosta šansi, ali mnogo timova ima dosta talenta i videćemo".
Da li je Olimpija bolji tim ove sezone u odnosu na prošlu?
"Naravno, imamo dosta potencijala. Igrači kao što su Gudurić, Buker, Zo Braun koji nije ni igrao. Imamo mlade, gladne momke, tu je Elis. Ostali smo Šilds i ja, treba da idemo iz dana u dan i da ostanemo ponosni i da nastavimo dalje", rekao je Zek Ledej.
