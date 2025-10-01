Slušaj vest

Ekipa iz Milana je slavila pobedu rezultatom 92:82 u utakmici odigranoj u Beogradskoj areni.

Crveno-beli nisu bili dovoljno dobri, pre svega u organizaciji napada koji su se često svodili na puno driblinga jednog košarkaša praktično do samog isteka 24 sekunde.

Činjenica je da Janis Sferopulos nije mogao da računa na četvoricu povređenih igrača: Devonte Grejem, Ajzea Kenan, Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić.

Upravo bi Grejem trebalo da bude taj koji će pomoći na poziciji plejmejkera, a prizor koji su mogli da vide u Areni definitivno nije ohrabrujuć za navijače.

Grejem je viđen sa zaštitnom čizmom na nozi, što je znak navijačima da Amerikanac još neko vreme neće biti spreman za igru.

Sferopulos je potvrdio da on neće putovati u Minhen na utakmicu protiv Bajerna koja je na programu u četvrtak.

A, evo šta je Grk rekao o Grejemu dan pred utakmicu protiv Olimpije.

"Devonte Grejem je dobio udarac i van ekipe je još nekoliko dana. Ne znamo tačno", poručio je Sferopulos.

