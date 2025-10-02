Slušaj vest

Ovog puta razlog nisu njegov dribling ili trojke iz nemogućih pozicija koje često pogađa, već neverovatna transformacija koja je izazvala brojne komentare pred početak NBA sezone.

Luka Dončić je vredno radio tokom leta i, zaista deluje da je doveo svoje telo blizu perfekcije.

Ono što je zanimljivo je to da zvanični podaci govore da je Dončić zvanično težak 110,6 kilograma, što je značajno više u odnosu na brojku od 104,3 kilograma koju su Dalas Maveriksi objavili prošle godine.

Jasno je da je u ovom slučaju u pitanju dobitak mišićne mase.

Već na Evropskom prvenstvu se videlo da je Dončić uradio ozbiljan posao.

Dončić je možda dobio na kilogramima, ali je istovremeno podigao nivo atletizma. Za Sloveniju je, sa prosekom od 34,7 poena po meču, postao najbolji strelac Evropskog prvenstva, a mnogi veruju da bi mogao da bude ozbiljan kandidat u MVP trci..

Fotografije za poznati magazin "Men’s Health" dodatno su privukle pažnju javnosti, jer je Luka na njima izgledao bolje nego ikad. I sam je istakao da je ovo leto bilo prelomno za njega.

"Nije bilo prostora za izgovore. Hteo sam da izvučem maksimum i dokažem sebi da mogu da napravim korak više", rekao je Slovenac.

Uoči nove sezone, navijači Los Anđeles Lejkersa i košarkaška publika širom sveta očekuju da ova fizička nadogradnja donese i rezultat na terenu. Ako Dončić nastavi da kombinuje talenat sa novostečenom snagom i kondicijom, možemo očekivati jednu od njegovih najboljih NBA sezona do sada.

Do sada je to bila sezona 2023/24 kada je za Dalas beležio 33,9 poena, uz 9,8 asistencija i 9,2 skokova po utakmici.

