Slušaj vest

Reprezentacija Srbije je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu doživela pravi debakl, pojedini igrači iz Pešićevog tima debelo su podbacili, prosto nisu ličili na sebe.

Međutim, isti ti su zablistali već u prvom kolu Evrolige, odigrali su odlično, pa se samo postavlja pitanje - zašto tako nisu igrali i u Rigi. Vasilije Micić, Filip Petrušev, Marko Gudurić i Nikola Milutinov su među najzaslužnijima što su njihovi klubovi Evroligu započeli pobedama.

Vasilije Micić, koji je na Evrobasketu dobro nervirao navijače Srbije, nosio je Hapoel iz Tel Aviva do ubedljivog trijumfa nad Barselonom - 103:87.

Micić, koji je letos postao plejmejker izraelskog kluba, za 28 minuta na parketu imao je učinak od 18 poena, tri skoka, dve asistencije i ukradene lopte. Sjajno je šutirao i iz igre, za dva poena je imao učinak 3/5, a za tri 4/7. Poređenja radi, u grupnoj fazi Evropskog prvenstva Vasa je za pet utakmica postigao ukupno samo 16 poena, uz četiri skoka i sedam asistencija. U porazu od Finske taj učinak bio je malo bolji - osam poena, tri skoka, četiri asistencije.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Micić u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Crvena zvezda je izgubila od Milana u Beogradu rezultatom 92:82. Direktan "krivac" za poraz crveno-belih je bio Marko Gudurić, koji je u ključnim momentima utakmice pogađao, čime je i rešio utakmicu. Gudurić je na kraju uknjižio 10 poena, dva skoka, dve ukradene lopte i jednu asistenciju. Za tri poena je šutirao gotovo savršeno, imao je samo jedan promašaj (3/4). Na primer, u dresu Srbije je protiv Finske imao samo pet poena i asistenciju, a šut mu je bio jako slab.

Pobedi Dubaija nad Partizanom (89:76) znatno je doprineo krilni centar Filip Petrušev, koji je meč završio sa 14 poena i osam skokova i tako bio jedan od najboljih košarkaša na terenu. S druge strane, u odlučujućoj utakmici na Evropskom prvenstvu protiv Finske imao je učinak od samo tri poena, tri skoka i tri asistencije.

Jedan od onih koji su bili ispod nivoa na Evropskom prvenstvu je i centar Nikola Milutinov. Na startu Evrolige je i on pokazao da je u odličnoj formi. Na meču Olimpijakosa i Baskonije (102:96) srpski reprezentativac je ubacio 12 poena i imao čak 14 skokova, uz indeks korisnosti od +27.

Da su pomenuti reprezentativci bar donekle odigrali kao u klupskom dresu, verovatno bi priča sa Evrobasketa bila potpuno drugačija? Možda je ovo pravi odgovor na pitanje o hemiji i atmosferi u reprezentaciji... Kao i saradnji Pešića i igrač... Jasno je svima: Do kvaliteta nije, problem je bio očito unutar svlačionice.