CRNO-BELI NA DOMAĆEM TERENU MERKAJU PRVU POBEDU U EVROLIGI: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Olimpija Milano
Košarkaši Partizana i Olimpije iz Milana igraju meč drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.
Crno-beli su poraženi na startu Evrolige od ekipe Dubaija sa 89:76 i još jednom sezonu otvorili su neuspehom.
Čini se da je ponovo najveći problem u odbrani i da stručni štab najviše treba da radi po tom pitanju u narednom periodu.
