Košarkaši Partizana i Olimpije iz Milana igraju meč drugog kola Evrolige, a ovaj duel možete gledati na kanalima Arene Sport.

Crno-beli su poraženi na startu Evrolige od ekipe Dubaija sa 89:76 i još jednom sezonu otvorili su neuspehom. 

Čini se da je ponovo najveći problem u odbrani i da stručni štab najviše treba da radi po tom pitanju u narednom periodu.

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

