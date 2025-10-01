Slušaj vest

Košarkaši Lietkabelisa savladali su na svom terenu Bešiktaš rezultatom 85:79 u utakmici prvog kola grupe B Evrokupa.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bio je to duel srpskih trenera Nenada Čanka i Dušana Alimpijevića.

Iako je gost bio veliki favorit, ekipa Čanka je priredila veliko iznenađenje i slavila protiv tima novog selektora Srbije.

Evrokup je počeo danas, a u okviru grupe B nalaze se još Ulm, Trento, Burg, Budućnost, London Lajons, Hemnic, Panionios i Turk Telekom.

