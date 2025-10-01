"Izgledalo je kao da ste se ti i Džoker zakačili, Da li možeš da objasniš šta se desilo", počeli su priču novinari.

"U redu. Malo je čudna priča. Pre naše utakmice neko je dojavio da je bomba u dvorani. Ispraznili su celu arenu i, hvala bogu, ništa nisu našli. Bila je lažna dojava. Uvek kada se zagrevamo odemo do centra, napravimo krug kada se rukujemo, a onda pozdravimo navijače. Pokažemo im poštovane. Ali, u tom trenutku nije bilo navijača. Nijedna osoba. Ali, ja sam uradio ono što inače radimo, šalio sam se. On me tada toliko jako udario: “Nemoj da se zajebavašaš, moramo da pobedimo. Nažalost, nismo pobedili. Ali, ne zbog toga", rekao je košarkaš Majamija.