Košarkaška reprezentacija Srbije neslavno je završila učešće na nedavnom Eurobasketu.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Orlovi" su poraženi od Finske neočekivano u osmini finala.

Uoči tog meča viđen je detalj koji je mnoge zbunio. Na zagrevanju je Nikola Jokić prilično jako udario Nikolu Jovića.

Sada je mlađi Nikola u razgovoru sa američkim novinarima otkrio šta se tačno desilo.

"Izgledalo je kao da ste se ti i Džoker zakačili, Da li možeš da objasniš šta se desilo", počeli su priču novinari.

"U redu. Malo je čudna priča. Pre naše utakmice neko je dojavio da je bomba u dvorani. Ispraznili su celu arenu i, hvala bogu, ništa nisu našli. Bila je lažna dojava. Uvek kada se zagrevamo odemo do centra, napravimo krug kada se rukujemo, a onda pozdravimo navijače. Pokažemo im poštovane. Ali, u tom trenutku nije bilo navijača. Nijedna osoba. Ali, ja sam uradio ono što inače radimo, šalio sam se. On me tada toliko jako udario: “Nemoj da se zajebavašaš, moramo da pobedimo. Nažalost, nismo pobedili. Ali, ne zbog toga", rekao je košarkaš Majamija.

