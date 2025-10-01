Slušaj vest

Danas su se pojavila iznađujuće vesti vezane za srpskog reprezentativca. Aleksa Avramović će zbog povrede kolena pauzirati naredna dva meseca.

Kako je otkrio sportski novinar Edin Avdić u podkastu "Udvajanje", do povrede je došlo na treningu tokom istezanja, kada je, prema njegovim rečima, fizioterapeut kluba napravio prejak potez koji je izazvao problem.

Avramović je i ranije ovog leta imao zdravstvenih problema, na utakmici protiv Turske na Eurobasketu zadobio je povredu pete, zbog koje je tada morao da napusti teren.

Povreda Alekse Avramovića na Eurobasketu Izvor: ArenaSport

Nova povreda predstavlja dodatni udarac za srpskog asa, ali i za njegov novi klub, koji će bez njega morati da se snalazi u narednim utakmicama.

"Aleksu očekuje pauza od osam do 12 nedelja zbog povrede kolena. Povredio ga fizioterapeut, prema informacijama koje imam, što je dosta bizarna situacija. On je imao povredu pete, a ovo je neka sveža povreda od pre koji dan. Prema informacijama koje imam, povredio ga je fizioterapeut, koji mu je na istezanju, valjda, previše povukao tu nogu. Ne možeš da veruješ da se to desi, ali eto... Dvomesečna pauza ga zbog toga čeka. Koliko znam, ligamenti kolena su u pitanju", rekao je Edin u podkastu.