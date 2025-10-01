Slušaj vest

Žalgiris je do pobede predvodio Mozes Rajt sa 21 poenom i šest skokova, a pratili su ga Najdžel Vilijams-Gos sa 14, Maodo Lo sa 11 i Laurinas Birutis sa 10 poena.

Kod Monaka bolji od ostalih bili su Majk Džejms sa 24, Danijel Tajs sa 17 i Nikola Mirotić sa 16 poena.

U narednom kolu, Žalgiris će dočekati Fenerbahče, dok će Monako ugostiti Dubai.

Beta

