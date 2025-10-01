Košarkaši Žalgirisa pobedili su na gostujućem terenu Monako 89:84 (27:20, 18:15, 22:25, 22:24), u prvom kolu Evrolige.
ŽALGIRIS SRUŠIO FINALISTU EVROLIGE: Monako pao na domaćem terenu
Žalgiris je do pobede predvodio Mozes Rajt sa 21 poenom i šest skokova, a pratili su ga Najdžel Vilijams-Gos sa 14, Maodo Lo sa 11 i Laurinas Birutis sa 10 poena.
Kod Monaka bolji od ostalih bili su Majk Džejms sa 24, Danijel Tajs sa 17 i Nikola Mirotić sa 16 poena.
U narednom kolu, Žalgiris će dočekati Fenerbahče, dok će Monako ugostiti Dubai.
(Beta)
