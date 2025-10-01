Sin legendarnog srpskog košarkaša Peđe Stojakovića snimio je zanimljiv video.
SIN PEĐE STOJAKOVIĆA OPET U CENTRU PAŽNJE: Da li je Andrej ovim potezom poslao jasnu poruku selektoru Srbije?
Zajedno sa Davidom Mirkovićem, sa kojim će naredne sezone zajedno nastupati za Univerzitet Ilinoj, napravili su video snimak, na kom su ogrnuti zastavama.
Stojaković je ogrnut srpskom zastavom, a Mirković zastavom Crne Gore.
Pored Stojakovića i Mirkovića, za Ilinoj će igrati i Mihailo Petrović i braća Ivišić iz Hrvatske.
Andrej Stojaković se još uvek nije odlučio da li će u međunarodnoj karijeri nastupati za Srbiju ili Grčku, što dodatno intrigira košarkašku javnost.
Iako je Stojaković rođen u Solunu i ima grčko državljanstvo, zbog svog srpskog porekla i američkog državljanstva, ima pravo da igra za reprezentaciju bilo koje od ove tri zemlje.
Međutim još uvek nije doneo konačna odluka o tome za koju reprezentaciju će nastupati.
