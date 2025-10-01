Slušaj vest

Zajedno sa Davidom Mirkovićem, sa kojim će naredne sezone zajedno nastupati za Univerzitet Ilinoj, napravili su video snimak, na kom su ogrnuti zastavama.

Stojaković je ogrnut srpskom zastavom, a Mirković zastavom Crne Gore.

Pored Stojakovića i Mirkovića, za Ilinoj će igrati i Mihailo Petrović i braća Ivišić iz Hrvatske.

Andrej Stojaković se još uvek nije odlučio da li će u međunarodnoj karijeri nastupati za Srbiju ili Grčku, što dodatno intrigira košarkašku javnost.

Iako je Stojaković rođen u Solunu i ima grčko državljanstvo, zbog svog srpskog porekla i američkog državljanstva, ima pravo da igra za reprezentaciju bilo koje od ove tri zemlje.

Međutim još uvek nije doneo konačna odluka o tome za koju reprezentaciju će nastupati.

