Nakon problema sa povredama sa kojima se suočila ekipa sa Malog Kalemegdana bila je potrebna reakcija, a povratak Dos Santosa je jedna od njih.

Jago je igrao za Crvenu zvezdu u prethodne dve sezone, a igraće i u ovoj koja je tek počela.

Zbog njegovog povratka u Beograd se oglasila Evroliga koja je na Instagram nalogu objavila njegovu fotografiju uz poruku: Vratio se.

Brazilac je tu objavu podelio kao svoju "priču", a zanimljiv je bio i komentar koji je na objavi Evrolige ostavljen sa zvaničnog naloga Kupa Amerike: MVP.

Podsetimo, reprezentacija Brazila je nedavno postala prvak Amerike pobedivši Sjedinjene Američke Države u finalu. Jago dos Santos je bio MVP turnira sa 17,8 poena, 6,2 asistencije i 3,3 skoka po utakmici što jebilo dovoljno za prosečan indeks korisnosti 20.

