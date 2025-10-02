Slušaj vest

Ekipa Željka Obradovića u Dubaiju nije pokazala ni trunku želje, pa trenutno ni mogućnosti da se tako nešto eventualno i ostvari. Debitant u elitnom takmičenju deklasirao je goste bez ikakvih problema, otkrivajući neke stvari koje apsolutno ne bi trebalo da se dešavaju klubu s najvećim budžetom u istoriji.

Nema sumnje - Partizan je nespreman dočekao prvo kolo Evrolige, i to na nekoliko polja. Očigledno da se promašilo s planom priprema, gde je akcenat stavljen na marketinške akcije, umesto na detaljno spremanje tima. Odlazak u Australiju bio je veoma naporan, a u kombinaciji s putovanjem u Dubai sve je dodatno otežano. Igrači su u utorak uveče na terenu Koka-kola arene delovali sporo, iscrpljeno, kao da im nedostaje kondicije.

Priznao je Obradović da mu tim nije igrao odbranu u prvom poluvremenu, što je Dubai iskoristio napunivši koš crno-belih šutevima s distance. Dakle, fizička priprema očigledno je negde zakazala... Takođe, premalo treninga kompletne ekipe zbog raznih razloga doveo je do neuigranosti, posebno u odbrani, gde je bilo nekoliko nesporazuma i ogromnih propusta.

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige

Partizan je potcenjivački pristupio utakmici, već od starta je ušao u minus, dozvolio je igračima Dubaija da se razmašu i našao se u situaciji da mora da juri rezultat. A ekipa Jurice Golemca je sasvim pristojno sastavljena za evroligaške okvire, predstavlja opasnost čak i ako roster zbog povreda nije kompletan.

Očigledan je i nedostatak još jednog beka, a posebno centra. Obradović i Savić nisu uspeli da pronađu visokog igrača koji bi zadovoljio kriterijume, a kako vreme odmiče, to postaje sve teže. Ostaje da se vidi da li će neko ko otpadne iz NBA lige da se svidi stručnom štabu Partizana. Pitanje je samo kada će to da se desi... Dubai je to znalački koristio, Kabengele i Petrušev su se naigrali, ukupno su imali učinak od 29 poena i 13 skokova.

Nemoguće je izvući neke konkretnije zaključke na osnovu samo jedne utakmice, priliku da popravi sliku Partizan će imati već večeras, kada u Beogradskoj areni dočekuje Armani iz Milana (20.30, Arena sport premijum 1). "Manekeni" su protiv Crvene zvezde pokazali da su u odličnoj formi, ide im naruku što su ostali u Beogradu i biće odmorniji od crno-belih.