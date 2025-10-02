Slušaj vest

Bogdan Bogdanović je otvoreno pričao o Eurobasketu kao i planovima za buduću sezonu u dresu Los Anđeles Klipersa.

Sa steznikom preko cele desne noge, radio je u tempu koji obećava da će biti maksimalno spreman do početka nove NBA sezone.

Otišao je u Los Anđeles praktično direktno iz Rige, razočaran što ga je povreda zadnje lože odvojila od snova o zlatu na Evropskom prvenstvu.

„U početku me uplašilo, kao i sve druge. Ali, nikad ne možeš da znaš sa delimičnom rupturom. Potrebno je 4-6 nedelja oporavka. Ja sam na pet. Sada se dobro osećam. Radim sa momcima. Pokušavam da trčim pored njih, da uradim sve vežbe i da igram.“, rekao je Bogdanović, a prenosi Meridian sport.

Kada će biti 100 odsto spreman?

„Teško je to reći. Uvek težim da budem bolji. Ali, da li se osećam samouvereno? Da!“

Imao je i ranije ove probleme…

„Uobičajena povreda. Samo se desi i ne možeš ništa da uradiš po tom pitanju. Nije bio eksplozivan pokret, niti sam bio preopterećen…“

Celo leto je bilo ispunjeno radom za Bogdana Bogdanovića. Spremao se za vrhunac sa reprezentacijom, ali…

„Prošle sezone nisam bio u potpunosti zdrav. Sve su to bile male povrede. Prvo sam to morao da ispravim. Onda sam krenuo da se spremam za reprezentaciju. Priključio sam se, bio spreman u odličnoj formi. Nažalost, ovo se dešava. Bilo mi je stvarno teško što moram da napustim tim. Za kapitena je to veoma teška odluka. Ali, imam odličan odnos sa reprezentacijom, razumeli su da ide i sezona, znali su da neće biti dovoljno vremena i pustili su me da odem sa turnira. Došao sam ovde. Ne želim da propuštam utakmice tokom sezone. Žal je što sam morao da napustim tim. Voleo bih da sam došao maksimalno spreman, sa energijom koju sam imao, sa ispunjenim ciljem…“

Bogdanović je podigao obrve:

„I dalje verujem, da sam ostao tamo i da sam bio zdrav – imali bismo veliku šansu da osvojimo zlato. Ali, to je što je. Gotovo je. Sada sam potpuno fokusiran na ovo.“

Sada se sprema za drugu sezonu s Klipersima u koje je stigao tokom prošle sezone, iz Atlante.

„Trejdovi su najteži deo nečije karijere. Bio sam u Atlanti četiri godine, izgradio odnose… Teško je, ali takva je igra. Srećom, trejdovan sam ovde gde su ljudi mnogo iskusni, pomogli su mi da tranzicija bude laka.“

Klipersi sada imaju mnogo bekova i borba za minute će se voditi.

„Uvek je bila borba, uvek će i biti. Svi moramo da se dokazujemo. Krećemo od nule. Borimo se za sebe, ali smo i tim. Na trenerima je. Nisam mlad više. Razumem šta mogu, šta ne mogu da radim. Samo želim da pomognem timu da pobedi što više puta.“

Igraće Amerikanci protiv inostranih igrača na Ol staru. Bogdan se osmehnuo na pomen tih duela.

„Voleo bih to da vidim. Malo da se napravi rivalitet, to bi bilo zabavno i to ljudi vole da vide. Uzbuđen sam zbog toga. Daću sve od sebe da budem tamo.“

Kurir sport / Meridian sport