NOVE SEZONA - STARE NAVIKE: Lako je pogoditi ko je MVP prvog kola Evrolige
Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) prvog kola Evrolige, nakon što je svojim izdanjem predvodio atinski tim do pobede nad Bajern Minhenom (87:79), prenela je Evroliga.
Nan je meč završio sa 21 poenom, tri skoka, 10 asistencija i tri ukradene lopte. Njegov indeks korisnosti (PIR) iznosio je 29, najviši među igračima pobedničkih ekipa u prvom kolu.
Iako je Vil Klajburn iz Barselone ostvario najviši PIR kola (30), učinak nije nagrađen jer je njegov tim poražen od Hapoela iz Tel Aviva 87:103. Klajburn je ubacio 23 poena, uz sedam skokova, dve asistencije i jednu blokadu.
Moses Rajt iz Žalgirisa ostvario je PIR 28 u trijumfu protiv Monaka u gostima (89:84), sa 21 poenom, šest skokova i jednom ukradenom loptom.