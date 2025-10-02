Slušaj vest

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) prvog kola Evrolige, nakon što je svojim izdanjem predvodio atinski tim do pobede nad Bajern Minhenom (87:79), prenela je Evroliga.

Nan je meč završio sa 21 poenom, tri skoka, 10 asistencija i tri ukradene lopte. Njegov indeks korisnosti (PIR) iznosio je 29, najviši među igračima pobedničkih ekipa u prvom kolu.

Iako je Vil Klajburn iz Barselone ostvario najviši PIR kola (30), učinak nije nagrađen jer je njegov tim poražen od Hapoela iz Tel Aviva 87:103. Klajburn je ubacio 23 poena, uz sedam skokova, dve asistencije i jednu blokadu.

Moses Rajt iz Žalgirisa ostvario je PIR 28 u trijumfu protiv Monaka u gostima (89:84), sa 21 poenom, šest skokova i jednom ukradenom loptom.