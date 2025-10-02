Slušaj vest

Košarkaši Partizana slavili su nad Olimpijom iz Milana u meču drugog kola Evrolige.

Iako su crno-beli slavili u Beogradskoj Areni, navijači nisu u potpunosti zadovoljni onim što su videli na parketu. A posebno su akcentovali - sudije!

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteKošarka"OVO NE MOŽE DA SE GLEDA" Zvezda poražena - Delije razočarane: Sramotno! Do kog kola Grk ostaje?
KK Crvena zvezda
KošarkaPARTIZAN NOKAUTIRAN U DUBAIJU - GROBARI BESNI: Kakav pakao! Jesu li se igrači videli koji put pre ove utakmice?!
partizancedevita-olimpija59587.jpg
FudbalNAVIJAČI NEZADOVOLJNI POSLE REMIJA Na udaru Milojević, sudija Rumun i dva fudbalera: Tužno!
IMG-20250924-WA0033.jpg
EuroBasket 2025"PEŠIĆ JE APSOLUTNI KRIVAC ZA OVO" Navijači "bljuju vatru" na društvenim mrežama: Selektor na najžešćem udaru ikada!
Svetislav Pešić

Balša Popović i Grobari na OFK Beograd - Partizan Izvor: Arena 1 Premium