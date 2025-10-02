Navijači crno-belog tima imali su šta da zamere.
"LOPOVI! ORUŽANA PLJAČKA" Grobari strepeli, pa osuli paljbu po sudijama: Skandalozno! Sramota!
Košarkaši Partizana slavili su nad Olimpijom iz Milana u meču drugog kola Evrolige.
Iako su crno-beli slavili u Beogradskoj Areni, navijači nisu u potpunosti zadovoljni onim što su videli na parketu. A posebno su akcentovali - sudije!
