Crno-bele su boje Partizana, pa je u skladu sa svojim bojama Partizan odigrao crno-belo prve dve utakmice u novoj sezoni.

1/20 Vidi galeriju Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Odbrana na višem nivou

Obradović je na konferenciji pominjao jednu drugu pesmu, vanvremenski hit grupe "Balkan", ali možda igračima treba da ponavlja naslov jednog romana i jednog albuma - "Odbrana i poslednji dani".

Jer je to ključ.

Već posle poraza od Dubaija bilo je jasno da su energija i agresivnost u odbrani nešto što će deliti utakmice Partizana na pobede i poraze. Na to je već tada ukazivao trener Željko Obradović i očigledno su ga košarkaši pomno slušali.

Ono što je bilo crno u Emiratima, pobelelo je u beogradskoj "Areni".

Partizan je ekipu Armanija, koja je dva dana ranije Zvezdi na istom terenu dala 92 poena, spustio na 78. Možda previše, ali dovoljno za pobedu pošto je postigao dva više.

U tri četvrtine gosti nisu prešli 20 poena. A pogađali su neke neverovatne šuteve za tri poena, i to preko ruku igrača. Armani je utakmicu završio sa 13 pogođenih trojki, odnosno 50 odsto preciznosti.

Napadaj, Partizane, napadaj

Partizan je pobedio Armani uprkos činjenici da u poslednjih šest minuta nije postigao koš iz igre.

Osetkovski je na 5:56 pre kraja pogodio trojku, a posle toga je samo Parker sa linije penala progurao loptu kroz mrežicu.

Crno-beli su u tom periodu imali šest promašaja, dve izgubljene lopte, jedan faul u napadu, a dobili su i jednu blokadu.

Tim koji je napadački veoma potentan nije uspevao da nađe put do koša rivala. Ovog puta je boginja sreće pogledala crno-bele. Sledeći put, ako se ovo ponovi, verovatno neće. Malo više strpljenja i pametnih odluka u ofanzivi ne bi bilo zgoreg.

Problemi oko sastava tima

Jasno je da Partizan ima dosta problema oko rostera, i da pokušava da ih rešava u hodu. Već i ptice na grani znaju da crno-belima nedostaje centar. Od nedavno i bek koji bi nadomestio odlazak Nilikine.

Na sve to su se nadovezale i neke povrede, pa tako Partizan u pripremnom periodu nijednu utakmicu nije odigrao kompetan. Šta više, samo su tri treninga crno-beli održali u kompletnom sastavu.

I sve te probleme moraju da rešavaju kroz Evroligu, što daje dodatno na težini cele situacije.

Sve u svemu, navijači Partizana mogu da budu zadovoljni, makar delimično. Pobeda se piše, sve nedaće na tom putu ispravljaju kroz treninge i razgovore.

Za sedam dana u Beograd stiže moćni Efes, jedan od glavnih pretendenata za visok plasman u Evroligi, pa će ta utakmica dati bolju sliku o krajnjim dometima Partizana.