Finski košarkaš Mika Murinen neće debitovati za Partizan na meču protiv Armanija.

Mika Murinen Foto: Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Murinen će sačekati na debi u crno-belom dresu pošto Partizan nikako neće žuriti sa njegovim uvođenjem u takmičarski ritam.

Što se ostatka ekipe tiče, biće svi na okupu sem povređenog Marija Nakića. To znači da će Partizan igrati protiv Milana u identičnom sastavu u kom je igrao i protiv Dubaija u utorak.

