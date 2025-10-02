Partizan će igrati protiv Milana u identičnom sastavu u kom je igrao i protiv Dubaija
PARTIZAN BEZ MURINENA: Grobari će morati još da čekaju na debi Finca
Finski košarkaš Mika Murinen neće debitovati za Partizan na meču protiv Armanija.
Mika Murinen Foto: Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia
Murinen će sačekati na debi u crno-belom dresu pošto Partizan nikako neće žuriti sa njegovim uvođenjem u takmičarski ritam.
Što se ostatka ekipe tiče, biće svi na okupu sem povređenog Marija Nakića. To znači da će Partizan igrati protiv Milana u identičnom sastavu u kom je igrao i protiv Dubaija u utorak.
