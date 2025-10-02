Slušaj vest

Bivši centar Partizana Matijas Lesor vratio se unazad i evocirao uspomene na žestok duel sa Filipom Petruševim iz večitog derbija od pre dve sezone.

U razgovoru za podkast "6.75 Range", francuski košarkaš otkrio je nepoznate detalje tog okršaja, on je priznao da taj trenutak ne pamti po dobrom, nazvavši ga jednim od onih u karijeri koje bi najradije izbrisao.

"Iskreno rečeno, nikada nije bilo sukoba niti danas naš odnos tako doživljavam. Više je to bilo u žaru borbe. On igra na svoj način, a ja sam čovek od reči. Ako nešto kažem, držaću se toga. Konkretno, rekao sam mu da prestane tako da igra. Ne smeta mi fizički kontakt, ali raditi neke stvari bez razloga. Na primer, nalazim se na liniji za slobodna bacanja, a on me je neprestano udarao laktom. Čak ni ne pokušavam da skočim", prisetio se Lesor.

1/8 Vidi galeriju Matijas Lesor u dresu Partizana Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT, Starsport©, Starsport

Pokušavajući da maksimalno razume Petruševa u datoj situaciji, Lesor je rekao da veruje da to nije pravi Filip niti je reprezentativac Srbije želeo da stvari eskaliraju sukobom, ali mu je jasno stavio do znanja da se drži svoje igre.