Kako su saopštili iz kluba sa Malog Kalemegdana, sskusni košarkaš u Beograd stiže u petak, a nakon obaveznih lekarskih pregleda ugovor će i zvanično postati aktivan.

Motejunas (214 cm, 117 kg) poznat je po izuzetnom šutu za svoju visinu i mobilnosti, što ga čini specifičnim centrom. Tokom karijere nastupao je za Žalgiris, Beneton, a od 2011. punih osam sezona igrao je u NBA ligi za Hjuston, Nju Orleans i San Antonio.

Od 2021. godine nosio je dres Monaka, sa kojim je osvojio dve titule prvaka Francuske, jedan kup i stigao do finala Evrolige.

Novi centar crveno-belih dolazi u trenutku kada je tim suočen sa brojnim povredama, posebno na pozicijama visokih igrača, i od njega se očekuje da donese iskustvo, kvalitet i dodatnu snagu u reketu.