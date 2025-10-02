Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde upisali su i drugi poraz na startu Evrolige.

Večeras je Bajern u Minhenu slavio rezultatom 97:88, a ovaj poraz je poslao Beograđane na dno tabele.

Nakon utakmice, trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je:

- Očigledno naša odbrana nije bila dovoljno dobra. Postigli smo 87 poena, ali nismo uspeli da pobedimo. To je to, nekih 50-50 odsto lopti su završili u igračima Bajerna, tako su postigli lake poene iz toga. To je to - rekao je Janis posle meča.

Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Zvezda sledeći meč igra 10. oktobra na gostovanju prvaku Evrope Fenerbahčeu, dok Bajern istog dana dočekuje Žalgiris.

Ne propustiteKošarkaVLADE ĐUROVIĆ UDARIO NA SFEROPULOSA ZBOG JEDNE NJEGOVE ODLUKE: "On uopšte nije trebalo da ostane u timu"
Vlade Đurović
KošarkaPORAZ OD MILANA NIJE JEDINI PROBLEM, SFEROPULOS SE OGLASIO I OTKRIO JOŠ JEDNU UŽASNU VEST! Navijači su se pribojavali, a crne slutnje su se sada obistinile!
panathinaikos-crvena zvezda20912.JPG
KošarkaKATASTROFA ZA CRVENU ZVEZDU PRED START EVROLIGE! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!
Sferopulos.jpg
KošarkaOGLASILI SE IZ ZVEZDE: Evo zašto Sferopulos nije dao izjavu posle poraza od CSKA
zvezda-asvel-157354.JPG
KošarkaPRVE REČI SFEROPULOSA POSLE PORAZA OD MILANA! Trener Zvezde otkrio šta nije valjalo, crveno-beli u ovom segmentu igre moraju da napreduju!
KKCZ9.jpg
KošarkaSFEROPULOS JASAN POSLE POBEDE NAD DUBAIJEM: Rezultat nije važan, namerno smo uradili ovo...

Erik Spolstra na mecu Srbija Slovenija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić