Grčki trener ima razloge da bude nezadovoljan.
PRVE REČI JANISA SFEROPULOSA POSLE PORAZA OD BAJERNA: Grk otkrio šta je najveći problem crveno-belih, njegove reči odjekuju: "Postigli smo 87 poena, a nismo..."
Košarkaši Crvene zvezde upisali su i drugi poraz na startu Evrolige.
Večeras je Bajern u Minhenu slavio rezultatom 97:88, a ovaj poraz je poslao Beograđane na dno tabele.
Nakon utakmice, trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je:
- Očigledno naša odbrana nije bila dovoljno dobra. Postigli smo 87 poena, ali nismo uspeli da pobedimo. To je to, nekih 50-50 odsto lopti su završili u igračima Bajerna, tako su postigli lake poene iz toga. To je to - rekao je Janis posle meča.
Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia
Zvezda sledeći meč igra 10. oktobra na gostovanju prvaku Evrope Fenerbahčeu, dok Bajern istog dana dočekuje Žalgiris.
