Predsednik Partizana Ostoja Mijailović našao se na meti "grobara" uoči utakmice između Partizana i Armanija.

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Najvatrenije pristalice Partizana su uoči utakmice drugog kola Evrolige u beogradskoj "Areni" pogrdno skandirale prvom čoveku kluba.

Kako se moglo čuti, "grobare" je razljutila primena novog sistema provere identiteta prilikom ulaska u dvoranu. Sistem je implementiran kako bi se sprečio nelegalan ulazak na mečeve crno-belih.

Zbog toga su navijači čekali 20-30 minuta duže od uobičajenog, pa je na početku meča dosta mesta u dvorani bilo prazno.

WhatsApp Image 2024-12-27 at 21.36.18_07e0bda5.jpg
muurinen-belgrade-449997.JPG
Džabari Parker
Partizan, Armani

