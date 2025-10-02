Zbog primene novog sistema su navijači čekali 20-30 minuta duže od uobičajenog
Košarka
OTKRIVENO ZAŠTO SU GROBARI VREĐALI OSTOJU MIJAILOVIĆA: Navijačima Partizana se ovaj potez kluba nije dopao
Predsednik Partizana Ostoja Mijailović našao se na meti "grobara" uoči utakmice između Partizana i Armanija.
Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Najvatrenije pristalice Partizana su uoči utakmice drugog kola Evrolige u beogradskoj "Areni" pogrdno skandirale prvom čoveku kluba.
Kako se moglo čuti, "grobare" je razljutila primena novog sistema provere identiteta prilikom ulaska u dvoranu. Sistem je implementiran kako bi se sprečio nelegalan ulazak na mečeve crno-belih.
Zbog toga su navijači čekali 20-30 minuta duže od uobičajenog, pa je na početku meča dosta mesta u dvorani bilo prazno.
