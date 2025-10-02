Slušaj vest

Ušli su Beograđani u novu sezonu sa najvećim mogućim ambicijama, skoro kompletno novim timom, ali za sada nešto tu ne štima, s obzirom da su na samom početku Evrolige usledila dva hladna tuša.

Crvena zvezda je na otvaranje sezone pokazala da poseduje napadački potencijal znatno veći nego prethodne godine, što je dobra vest za navijače. Ipak, i pored pozitivnih signala u ofanzivi, prethodni duel sa Milanom odmah je ogolio glavne slabosti tima, a iste stvari ponovile su se i večeras.

Izgubljene lopte, ishitreni napadi, pukotine u odbrani i stara boljka u vidu povreda ponovo prete da kroje tok sezone za klub sa Malog Kalemegdana.

1/7 Vidi galeriju Bajern Minhen - Crvena zvezda Foto: Profimedia

Funkcioniše sve kako treba dok ide šut, Zvezda je večeras šutirala trojke 8/13 u prvom poluvremenu, i dok je tako bilo Beograđani su vodili, a onda... Tim sa Malog Kalemegdana je u nastavku pogodio dve trojke, a lakih poena i poena iz uigranih akcija nije bilo dovoljno da se to nadomesti, što je kaznio čudesni Obst, koji je meč završio sa devet ubačenih trojki.

Pored toga, preterane ideje i organizacije u napadu nije bilo, jasno je da je tek početak sezone i da je potrebno vreme kako bi stvari došle na svoje mesto, ali Janis Sferopulos što pre mora da pronađe rešenje.