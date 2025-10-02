Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Minhenu od Bajerna rezultatom 88:97 u utakmici drugog kola Evrolige.

Nakon meča, novinarima se obratio trener beogradske ekipe Janis Sferopulos:

- Ofanzivna dobra utakmica, ali defanzivno nismo onakvi kakvi želimo da budemo. Za mene je krucijalno bilo to što su u drugom poluvremenu, pre svega u drugom, neke 50-50 lopte otišle skoro sve u ruke Bajerna i oni su dosta otvorenih polaganja i lakih poena. Izbrojao sam to šest puta, poentirali su, a da smo uspeli da sredimo to, onda bismo došli do šanse za lake poene - rekao je Janis i potom dodao:

- Takođe, u drugom poluvremenu nismo imali neke odluke u napadu, postigli smo 88 poena na gostujućem meču sa sjajnim procentima. Ali, najveći problem je naša odbrana. Ne možemo pobediti u gostima kad primimo 97 poena - dodao je Grk.

Sferopulos dodaje da je imao razgovor sa svojim igračima posle meča.

- Pričao sam sa igračima u svlačionici. Mislim da su pokušali, oni su dali sve od sebe, ali na pogrešan način jer treba da budu bolji u odbrani. Popravićemo se, očekujem dva igrača koja će doći, Jago i Motiejunas. Imamo takođe roster koji treba da bude kompetitivniji, kao što vidite, posle odbrana smo igrali sa osam igrača. Imali smo tri igrača u rosteru ispod 20 godina. Srećno Bajernu i čestitam na pobedi.